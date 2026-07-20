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Програму "Доступні ліки" розширюють: що зміниться для українців

17:46 20.07.2026 Пн
2 хв
Які нові позиції з'являться у програмі?
aimg Марія Науменко
Фото: вимірювання рівня цукру в крові (freepik.com)

Кабмін вирішив розширити програму "Доступні ліки". Зміни торкнуться людей із цукровим діабетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Так, програму "Доступні ліки" розширять на тест-смужки для людей із цукровим діабетом ІІ типу, які проходять інсулінотерапію. Нововведення набудуть чинності з вересня 2026 року.

До цього тест-смужки за програмою могли безоплатно отримувати лише пацієнти з цукровим діабетом І типу.

Очікується, що розширення програми зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризики ускладнень у пацієнтів.

Як отримати тест-смужки за програмою

Щоб отримати тест-смужки безоплатно, пацієнту потрібно:

  • звернутися до лікаря;

  • отримати електронний рецепт;

  • звернутися до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Знайти таку аптеку можна:

  • за наліпкою "Тут є "Доступні ліки";

  • через електронну карту місць відпуску препаратів;

  • за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що програму "Доступні ліки" планують розширити новими препаратами. Зокрема, українці зможуть отримувати безоплатно або з частковою доплатою ліки для лікування серцево-судинних захворювань і контролю артеріального тиску.

Також ми розповідали, що пацієнти, які не мають поблизу аптеки з договором із НСЗУ, можуть скористатися сервісом "Укрпошта.Аптека". Доставка препаратів за програмою здійснюється безкоштовно.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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