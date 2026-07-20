Програму "Доступні ліки" розширюють: що зміниться для українців

Так, програму "Доступні ліки" розширять на тест-смужки для людей із цукровим діабетом ІІ типу, які проходять інсулінотерапію. Нововведення набудуть чинності з вересня 2026 року.

До цього тест-смужки за програмою могли безоплатно отримувати лише пацієнти з цукровим діабетом І типу.

Очікується, що розширення програми зробить засоби самоконтролю доступнішими та допоможе знизити ризики ускладнень у пацієнтів.

Як отримати тест-смужки за програмою

Щоб отримати тест-смужки безоплатно, пацієнту потрібно:

звернутися до лікаря;

отримати електронний рецепт;

звернутися до аптеки, яка має договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Знайти таку аптеку можна: