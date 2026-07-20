Программу "Доступное лекарство" расширяют: что изменится для украинцев

Кабмин решил расширить программу "Доступное лекарство". Изменения коснутся людей с сахарным диабетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Так, программу "Доступные лекарства" расширят на тест-полоски для людей с сахарным диабетом II типа, проходящих инсулинотерапию. Нововведения вступят в силу с сентября 2026 года.
До этого тест-полоски по программе могли бесплатно получать только пациенты с сахарным диабетом I типа.
Ожидается, что расширение программы сделает средства самоконтроля более доступными и поможет снизить риски осложнений у пациентов.
Чтобы получить тест-полоски бесплатно, пациенту нужно:
обратиться к врачу;
получить электронный рецепт;
обратиться в аптеку, имеющую договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Найти такую аптеку можно:
по наклейке "Здесь есть "Доступное лекарство";
через электронную карту мест отпуска препаратов;
по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.
Напомним, ранее РБК-Украина писала, что программу "Доступное лекарство" планируют расширить новыми препаратами. В частности, украинцы смогут получать безвозмездно или с частичной доплатой лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и контроля АД.
Также мы рассказывали, что пациенты, не имеющие вблизи аптеки с договором с НСЗУ, могут воспользоваться сервисом "Укрпочта.Аптека". Доставка препаратов по программе производится бесплатно.
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