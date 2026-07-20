Программу "Доступное лекарство" расширяют: что изменится для украинцев

Так, программу "Доступные лекарства" расширят на тест-полоски для людей с сахарным диабетом II типа, проходящих инсулинотерапию. Нововведения вступят в силу с сентября 2026 года.

До этого тест-полоски по программе могли бесплатно получать только пациенты с сахарным диабетом I типа.

Ожидается, что расширение программы сделает средства самоконтроля более доступными и поможет снизить риски осложнений у пациентов.

Как получить тест-полоски по программе

Чтобы получить тест-полоски бесплатно, пациенту нужно:

обратиться к врачу;

получить электронный рецепт;

обратиться в аптеку, имеющую договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Найти такую аптеку можно: