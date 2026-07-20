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Программу "Доступное лекарство" расширяют: что изменится для украинцев

17:46 20.07.2026 Пн
2 мин
Какие новые позиции появятся в программе?
aimg Мария Науменко
Программу "Доступное лекарство" расширяют: что изменится для украинцев Фото: измерение уровня сахара в крови (freepik.com)
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Кабмин решил расширить программу "Доступное лекарство". Изменения коснутся людей с сахарным диабетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Так, программу "Доступные лекарства" расширят на тест-полоски для людей с сахарным диабетом II типа, проходящих инсулинотерапию. Нововведения вступят в силу с сентября 2026 года.

До этого тест-полоски по программе могли бесплатно получать только пациенты с сахарным диабетом I типа.

Ожидается, что расширение программы сделает средства самоконтроля более доступными и поможет снизить риски осложнений у пациентов.

Как получить тест-полоски по программе

Чтобы получить тест-полоски бесплатно, пациенту нужно:

  • обратиться к врачу;

  • получить электронный рецепт;

  • обратиться в аптеку, имеющую договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Найти такую аптеку можно:

  • по наклейке "Здесь есть "Доступное лекарство";

  • через электронную карту мест отпуска препаратов;

  • по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что программу "Доступное лекарство" планируют расширить новыми препаратами. В частности, украинцы смогут получать безвозмездно или с частичной доплатой лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и контроля АД.

Также мы рассказывали, что пациенты, не имеющие вблизи аптеки с договором с НСЗУ, могут воспользоваться сервисом "Укрпочта.Аптека". Доставка препаратов по программе производится бесплатно.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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