Для программы "экономический паспорт" нужны колоссальные средства, которых у страны нет, - эксперты

У инициативы " экономический паспорт ", которая предусматривает отчисление средств из бюджета в Фонд будущих поколений, много противников. Критика имеет основания, ведь эта программа потребует колоссальных расходов, которые создадут в госбюджете огромную дыру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал на сайте Минфина.

"Одна из главных претензий - сознательное формирование новой дыры в бюджете. Сейчас львиная доля ренты на пользование недрами направляется на финансирование расходов общего фонда казны. Соответственно, изъятие этих средств будет означать дополнительный дефицит бюджета", - поясняет издание.

По предварительным оценкам, бюджетные расходы в форме взносов в Фонд могут в 2030 г. составить около 1% ВВП в год. Это примерно одна десятая расходов Пенсионного фонда, или треть расходов на оборону сегодня. И это - огромные деньги.

"Расходы на Фонд будут просто колоссальными. По расчетам Ольги Полуниной, менеджер DiXi Group по вопросам устойчивого развития, через 18 лет государству нужно будет ежегодно резервировать от 149,64 до 257,34 млрд грн (с учетом тенденции спада рождаемости в последующие годы сумма может уменьшаться)", - пишут авторы материала.