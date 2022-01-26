Для програми "економічний паспорт" потрібні колосальні кошти, яких країна не має, - експерти

Ініціатива "економічного паспорта", яка передбачає відрахування коштів з бюджету до Фонду майбутніх поколінь, має багато противників. Критика має підстави, адже ця програма вимагатиме колосальних витрат, які створять у держбюджеті величезну дірку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал на сайті Мінфіну.

"Одна з головних претензій - свідоме формування нової діри в бюджеті. Наразі левова частка ренти на користування надрами спрямовується на фінансування видатків загального фонду скарбниці. Відповідно, вилучення цих коштів означатиме додатковий дефіцит бюджету", - пояснює видання. За попередніми оцінками, бюджетні витрати у формі внесків до Фонду можуть у 2030 р. становити близько 1% ВВП на рік. Це приблизно одна десята видатків Пенсійного фонду, або третина видатків на оборону сьогодні. І це - великі гроші. "Витрати на Фонд будуть просто колосальними. За розрахунками Ольги Полуніної, менеджер DiXi Group з питань сталого розвитку через 18 років державі потрібно буде щорічно резервувати від 149,64 до 257,34 млрд грн (з урахуванням тенденції спаду народжуваності в наступні роки сума може зменшуватися)", - пишуть автори матеріалу.