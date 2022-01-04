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Из-за "экономического паспорта" в бюджете может не хватить денег на соцвыплаты, - Южанина

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Киев, Вторник 04 января 2022 13:13
Из-за "экономического паспорта" в бюджете может не хватить денег на соцвыплаты, - Южанина Фото: народный депутат Нина Южанина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за программы "Экономический паспорт украинца" из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной в Facebook.

"Подчеркиваю: средства, которые будут направлены в Фонд будущих поколений, будут изъяты из общего фонда госбюджета, что однозначно приведет к риску уменьшения социальных выплат", - написала Южанина.

Она напомнила, что подобные программы реализуются в высоко развитых странах, включая Ирландию, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию и Кувейт. Однако в этих странах сумма, выплаченная в пользу ребенка, колеблется в пределах 2-3 тыс. долларов. Кроме ОАЭ, где огромные нефтяные и газовые ресурсы позволяют накопить на счете гражданина, которому исполнится 18 лет, до 100 тыс. долларов. В Украине же, по замыслу президента, с 2037 года планируют выплачивать детям по 625 тыс. грн.

Депутат также обратила внимание на то, что предложенным президентом законопроектом не гарантируется сохранение денег, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений, более того, выписана даже возможность банкротства компаний, которые будут обслуживать Фонд.

"Кстати, стоимость услуг таких компаний (в том числе частных) к 2037 году составит около 35 млрд грн, источником финансирования которых будет Фонд, то есть фактически это детские деньги", - добавила Южанина.

Ранее экономист Александр Охрименко заявил, что средства, которые украинцы получат по президентской программе об "экономическом паспорте" через 16 лет, могут обесцениться, поэтому выплаты будут мизерными.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт - это исключительно пиар-проект президента, который дискриминирует украинских детей по году рождения.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на получение образования или покупку жилья.

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