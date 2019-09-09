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Програму діяльності уряду презентують до жовтня

Новини » Політика    09.09.2019 - 12:43
Програму діяльності уряду презентують до жовтня
Фото: Ірина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

Відповідну заяву зробила представник Кабміну у Раді

Програма діяльності Кабінету міністрів України буде розроблена та презентована до 29 вересня. Про це заявила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, до жовтня програму розроблять.

"Варто зазначити наступне. Сьогодні ми маємо два пріоритетні напрямки роботи Кабінету міністрів. Це - програма уряду. До 29 вересня така програма буде розроблена і запрезентована", - заявила Верещук.

Нагадаємо, 2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав терміни закінчення програми діяльності уряду. Він підкреслював, що до кінця місяця програма буде готова.

Як писало РБК-Україна, Гончарук пообіцяв зростання економіки на 40%. Крім цього, Гончарук повідомив про плани скорочення бідності і підвищення прожиткового мінімуму.

Так, 29 серпня Верховна рада 9 скликання призначила весь склад Кабінету міністрів. До нового складу увійшли Дмитро Кулеба, Михайло Федоров, Тимофій Милованов, Оксана Маркарова, Олексій Оржель, Владислав Криклій, Олена Бабак, Анна Новосад, Зоряна Скалецька, Володимир Бородянський, Юлія Соколовська, Арсен Аваков, Оксана Коляда, Дмитро Дубілет, Денис Малюська, Вадим Пристайко, Андрій Загороднюк.

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