Программу "Доступные лекарства" хотят расширить: какие препараты могут добавить

Национальная служба здоровья хочет расширить программу "Доступные лекарства". Расширение программы запланировано на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В следующем году НСЗУ предлагает расширить программу реимбурсации "Доступные лекарства". Включить в программу лекарства для первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в частности для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт", - указано в сообщении.

Также планируется расширить программу на препараты для людей с расстройствами психики и поведения.

"Это лечение таких заболеваний как ПТСР, шизофрения, аффективные расстройства, в том числе депрессия, невротические расстройства и эпилепсия", - информируют в ведомстве.

Кроме того, с июля 2021 года запланировано расширение перечня лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, для пациентов с сахарным диабетом I типа и несахарным диабетом.

"Реимбурсация препаратов инсулина станет частью Программы медицинских гарантий, соответственно ее будет администрировать НСЗУ", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2020 году Национальная служба здоровья выплатила аптекам более 874 млн гривен за препараты, отпущенные в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства".

Как писало РБК-Украина, на сегодня в программе "Доступные лекарства" 264 лекарственных средства, 85 из которых - бесплатные.

Так, в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине будет разрешена электронная торговля лекарственными средствами.