Програму "Доступні ліки" хочуть розширити: які препарати можуть додати

Національна служба здоров'я хоче розширити програму "Доступні ліки". Розширення програми заплановане на 2021 рік.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Наступного року НСЗУ пропонує розширити програму реімбурсації "Доступні ліки". Включити до програми ліки для первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань, зокрема для пацієнтів, які перенесли інфаркт або інсульт", - вказано у повідомленні.

Також планується розширити програму на препарати для людей з розладами психіки та поведінки.

"Це лікування таких захворювань як ПТСР, шизофренія, афективні розлади, в тому числі депресія, невротичні розлади та епілепсія", - інформують у відомстві.

Крім того, з липня 2021 року заплановано розширення переліку лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, для пацієнтів з цукровим діабетом І типу та нецукровим діабетом.

"Реімбурсація препаратів інсуліну стане частиною Програми медичних гарантій, відповідно її адмініструватиме НСЗУ", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у 2020 році Національна служба здоров'я виплатила аптекам понад 874 млн гривень за препарати, відпущені у рамках програми реімбурсації "Доступні ліки".

Як писало РБК-Україна, на сьогодні у програмі "Доступні ліки" 264 лікарських засоби, 85 з яких - безкоштовні.

Так, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля лікарськими засобами.