Программа stand-by от МВФ позволит быстрее реагировать на вызовы коронакризиса, - источник

Краткосрочная программа stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) позволит Украине быстрее реагировать на вызовы коронакризиса. Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с деталями переговоров Украины с МВФ.

По словам собеседника, изменение формата программы кредитования МВФ с расширенного финансирования на stand-by не является плохим для Украины.

"Для Украины это не самое худшее. В COVID-условиях труднее реализовать те амбициозные вещи, которые возможны в формате расширенного финансирования. Формат stand-by более приспособлен для быстрого реагирования в случае вызовов и, как указано в сообщении (спикера МВФ Джерри Райса, - ред.), при обстоятельствах "беспрецедентной неопределенности вокруг экономических и финансовых перспектив и необходимости сосредоточить политические приоритеты на ближайшем сдерживании и стабилизации", - отметил источник.

Еще один собеседник в правительстве отметил, что подобные новости не помогают власти, учитывая непростую ситуацию с принятием так называемого "антиколомойского" законопроекта. По его мнению, подобные месседжи об изменении формата программы могут быть неправильно трактованы в политической среде перед голосованием за этот проект.

Отметим, сегодня спикер МВФ Джерри Райс объявил об отказе Фонда и Украины заключать соглашение о долгосрочной программе. Вместо нее будет подписана программа финансирования на 18 месяцев.

Напомним, Украина рассчитывала, что МВФ предоставит кредиты на 8 млрд долларов, при этом 3,5 млрд ожидались уже в этом году.

Что касается ситуации с "антиколомойским" законом, то речь идет о том, что МВФ требовал его принятия именно в рамках предоставления траншей по программе расширенного финансирования. Другими словами, теперь новости о новой программе stand-by моугт восприниматься как отказ от требований принять банковский закон.