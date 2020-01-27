"Инвестиционная няня" будет работать не только для иностранных инвесторов, - Милованов

Программа от правительства "Инвестиционная няня" будет работать не только для иностранных, но и для отечественных инвесторов, готовых вложить в страну от $100 миллионов. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Президент сам затронул на совещании этот вопрос, а что касается украинских инвесторов? Это первый вопрос, самое главное. Мы должны поддержать тех, кто уже есть в Украине", - сказал он.

По словам Милованова, проект "Инвестиционная няня" дает возможность инвестору подписать с Кабинетом министров отдельное соглашение об условиях ведения бизнеса.

"Эти предложения могут включать, например, какие-то налоговые преференции, а могут включать гарантии пропускной способности в портах. Или, например, что правительство инвестирует в Укрзализныцю для того, чтобы они протянули железную дорогу конкретно под предприятие. То есть, полные пакеты", рассказал он.

Также инвесторы готовы приватизировать предприятия стоимостью от 10 миллионов гривень и выше, будут избавлены от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет.

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что украинская власть подготовила программу "Investment nanny", чтобы стимулировать иностранные компании инвестировать в Украину.