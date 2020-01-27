"Інвестиційна няня" буде працювати не тільки для іноземних інвесторів, - Милованов

Програма від уряду "Інвестиційна няня" буде працювати не тільки для іноземних, але й для вітчизняних інвесторів, готових вкласти в країну від $100 мільйонів. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Президент сам підняв на нараді це питання, а що стосується українських інвесторів? Це перше питання, найголовніше. Ми повинні підтримати тих, хто вже є в Україні", - сказав він.

За словами Мілованова, проект "Інвестиційна няня" дає можливість інвестору підписати з Кабінетом міністрів окрему угоду про умови ведення бізнесу.

"Ці пропозиції можуть включати, наприклад, якісь податкові преференції, а можуть включати гарантії пропускної здатності в портах. Або, наприклад, що уряд інвестує в Укрзалізницю для того, щоб вони проклали залізницю конкретно під підприємство. Тобто, повні пакети", розповів він.

Також інвестори готові приватизувати підприємства вартістю від 10 мільйонів гривень і вище, будуть звільнені від сплати податку на прибуток протягом 10 років.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що українська влада підготувала програму "Investment nanny", щоб стимулювати іноземні компанії інвестувати в Україну.