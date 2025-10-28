Програма PURL для України: у США очікують ще 2 млрд доларів на закупівлю зброї
США очікують, що до кінця 2025 року на ініціативу PURL із закупівлі зброї для України буде залучено ще 2 млрд доларів.
Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Bloomberg.
Він розповів, що зобов'язання за механізмом PURL поступово виконуються.
"Ще близько 2 млрд доларів або більше ми очікуємо залучити (через PURL - ред.) протягом наступних кількох місяців, і ми сподіваємося, що це буде зроблено дуже скоро", - заявив посол.
Також Вітакер додав, що очікує, що у 2026 році через механізм PURL мають намір зібрати від 12 до 15 млрд доларів, щоб закупити "вкрай важливе озброєння", яке необхідне Україні для захисту і продовження боротьби на передовій.
Крім того, він зазначив, що це приклад активізації Європи в підтримці України та європейського континенту.
"І я думаю, що це ще один приклад того, як Європа активізується, як наші союзники по НАТО тут, на континенті, активізуються і підтримують Україну в захисті, в кінцевому рахунку, європейського континенту", - резюмував посол США при НАТО.
Механізм PURL для України
Нагадаємо, що цього року США і НАТО запустили програму PURL, яка дає змогу забезпечувати Україну критично необхідними американськими озброєннями.
У рамках цієї програми формується пріоритетний перелік потреб ЗСУ, який передається союзникам для оперативного фінансування закупівель.
Зокрема, країни-партнери перераховують кошти на спеціальний рахунок НАТО, після чого США відправляють зброю Україні.
Також ми писали, що сьогодні глава Міноборони України Денис Шмигаль провів у Києві зустріч зі Старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером, а також командувачем NSATU і SAG-U генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом. Однією з тем їхньої зустрічі - став механізм PURL.