Програма PURL для України: у США очікують ще 2 млрд доларів на закупівлю зброї

США очікують, що до кінця 2025 року на ініціативу PURL із закупівлі зброї для України буде залучено ще 2 млрд доларів.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Bloomberg .

Він розповів, що зобов'язання за механізмом PURL поступово виконуються.

"Ще близько 2 млрд доларів або більше ми очікуємо залучити (через PURL - ред.) протягом наступних кількох місяців, і ми сподіваємося, що це буде зроблено дуже скоро", - заявив посол.

Також Вітакер додав, що очікує, що у 2026 році через механізм PURL мають намір зібрати від 12 до 15 млрд доларів, щоб закупити "вкрай важливе озброєння", яке необхідне Україні для захисту і продовження боротьби на передовій.

Крім того, він зазначив, що це приклад активізації Європи в підтримці України та європейського континенту.

"І я думаю, що це ще один приклад того, як Європа активізується, як наші союзники по НАТО тут, на континенті, активізуються і підтримують Україну в захисті, в кінцевому рахунку, європейського континенту", - резюмував посол США при НАТО.