ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Программа PURL для Украины: в США ожидают еще 2 млрд долларов на закупку оружия

Вторник 28 октября 2025 23:36
UA EN RU
Программа PURL для Украины: в США ожидают еще 2 млрд долларов на закупку оружия Фото: посол США при НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США ожидают, что до конца 2025 года на инициативу PURL по закупке оружия для Украины будет привлечен еще 2 млрд долларов.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина на его интервью для Bloomberg.

Он рассказал, что обязательства по механизму PURL постепенно выполняются.

"Еще около 2 млрд долларов или больше мы ожидаем привлечь (через PURL - ред.) в течение следующих нескольких месяцев, и мы надеемся, что это будет сделано очень скоро", - заявил посол.

Также Уитакер добавил, что ожидает, что в 2026 году через механизм PURL намерены собрать от 12 до 15 млрд долларов, чтобы закупить "крайне важное вооружение", которое необходимо Украине для защиты и продолжения борьбы на передовой.

Кроме того, он отметил, что это пример активизации Европы в поддержке Украины и европейского континента.

"И я думаю, что это еще один пример того, как Европа активизируется, как наши союзники по НАТО здесь, на континенте, активизируются и поддерживают Украину в защите, в конечном счете, европейского континента", - резюмировал посол США при НАТО.

Механизм PURL для Украины

Напомним, что в этом году США и НАТО запустили программу PURL, которая позволяет обеспечивать Украину критически необходимыми американскими вооружениями.

В рамках этой программы формируется приоритетный перечень потребностей ВСУ, который передается союзникам для оперативного финансирования закупок.

В частности, страны-партнеры перечисляют средства на специальный счет НАТО, после чего США отправляют оружие Украине.

Также мы писали, что сегодня глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу со Старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером, а также командующим NSATU и SAG-U генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Одной из тех их встречи - стал механизм PURL.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Украине
Новости
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию