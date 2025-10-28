Программа PURL для Украины: в США ожидают еще 2 млрд долларов на закупку оружия

США ожидают, что до конца 2025 года на инициативу PURL по закупке оружия для Украины будет привлечен еще 2 млрд долларов.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина на его интервью для Bloomberg .

Он рассказал, что обязательства по механизму PURL постепенно выполняются.

"Еще около 2 млрд долларов или больше мы ожидаем привлечь (через PURL - ред.) в течение следующих нескольких месяцев, и мы надеемся, что это будет сделано очень скоро", - заявил посол.

Также Уитакер добавил, что ожидает, что в 2026 году через механизм PURL намерены собрать от 12 до 15 млрд долларов, чтобы закупить "крайне важное вооружение", которое необходимо Украине для защиты и продолжения борьбы на передовой.

Кроме того, он отметил, что это пример активизации Европы в поддержке Украины и европейского континента.

"И я думаю, что это еще один пример того, как Европа активизируется, как наши союзники по НАТО здесь, на континенте, активизируются и поддерживают Украину в защите, в конечном счете, европейского континента", - резюмировал посол США при НАТО.