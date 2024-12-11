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Програма "єПідтримка". Стало відомо, куди українці найчастіше витрачають виплату від держави

Україна, Середа 11 грудня 2024 19:37
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Програма "єПідтримка". Стало відомо, куди українці найчастіше витрачають виплату від держави Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Вже майже 6,5 мільйонів українців подали заявку на "єПідтримку". Нині перші українці вже отримали виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський зауважив, що раніше сьогодні віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко доповідала щодо зустрічей і перемовин у Сполучених Штатах Америки, а також щодо урядових програм, зокрема "єПідтримки".

"Вже майже шість із половиною мільйонів українців подали заявку на "єПідтримку", із них мільйон шістсот тисяч - заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший, як ми й розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям. І вже тривають перші виплати", - пояснив президент.

Він розповів, що близько половини виплат було перераховано за комунальні послуги.

"Значна частина йде на волонтерські фонди, і це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію завдяки цим коштам. "єПідтримка" працюватиме протягом трьох місяців зими - це час, коли можна буде подати заявку. І протягом усього наступного року можна буде витратити ці кошти", - нагадав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки заявок на виплату "єПідтримки" подали українці в перший день зими.

Зауважимо, що Зеленський ще 25 жовтня оголосив про те, що з 1 грудня українці отримають тисячу гривень на оплату українських послуг і товарів.

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