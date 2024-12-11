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Программа "єПідтримка". Стало известно, куда украинцы чаще всего тратят выплату от государства

Украина, Среда 11 декабря 2024 19:37
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Программа "єПідтримка". Стало известно, куда украинцы чаще всего тратят выплату от государства Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Уже почти 6,5 миллионов украинцев подали заявку на "єПідтримку". В настоящее время первые украинцы уже получили выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что ранее сегодня вице-премьер-министр Юлия Свириденко докладывала о встречах и переговорах в Соединенных Штатах Америки, а также о правительственных программах, в частности "єПідтримці".

"Уже почти шесть с половиной миллионов украинцев подали заявку на "єПідтримку", из них миллион шестьсот тысяч - заявки на детей. Темп развития этой программы хорош, как мы и рассчитывали. Очевидно, что программа нужна людям. И уже идут первые выплаты", - объяснил президент.

Он рассказал, что около половины выплат было перечислено за коммунальные услуги.

"Значительная часть идет на волонтерские фонды, и это очень важно, что люди могут поддержать нашу армию благодаря этим средствам. "єПідтримка" будет работать в течение трех месяцев зимы - это время, когда можно будет подать заявку. И в течение всего следующего года можно будет потратить эти средства", - напомнил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, сколько заявок на выплату "єПідтримки" подали украинцы в первый день зимы.

Отметим, что Зеленский еще 25 октября объявил, что с 1 декабря украинцы получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров.

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