Программа "єПідтримка". Стало известно, куда украинцы чаще всего тратят выплату от государства

Уже почти 6,5 миллионов украинцев подали заявку на "єПідтримку". В настоящее время первые украинцы уже получили выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что ранее сегодня вице-премьер-министр Юлия Свириденко докладывала о встречах и переговорах в Соединенных Штатах Америки, а также о правительственных программах, в частности "єПідтримці".

"Уже почти шесть с половиной миллионов украинцев подали заявку на "єПідтримку", из них миллион шестьсот тысяч - заявки на детей. Темп развития этой программы хорош, как мы и рассчитывали. Очевидно, что программа нужна людям. И уже идут первые выплаты", - объяснил президент.

Он рассказал, что около половины выплат было перечислено за коммунальные услуги.

"Значительная часть идет на волонтерские фонды, и это очень важно, что люди могут поддержать нашу армию благодаря этим средствам. "єПідтримка" будет работать в течение трех месяцев зимы - это время, когда можно будет подать заявку. И в течение всего следующего года можно будет потратить эти средства", - напомнил Зеленский.