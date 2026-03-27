UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Програма "єБали" отримала важливе оновлення: що зміниться для військових

18:20 27.03.2026 Пт
2 хв
Михайло Федоров анонсував розширення програми "Армія дронів.Бонус"
aimg Сергій Козачук
Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)

Українські військові підрозділи тепер можуть обмінювати єБали на компоненти для безпілотників та інших технологічних рішень через платформу Brave1 Market.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Нові можливості для підрозділів

За словами міністра, раніше система "Армія дронів.Бонус" дозволяла отримувати лише готові рішення, такі як безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби чи наземні роботизовані комплекси.

Відтепер перелік доступного майна розширено складниками, що дасть військовим змогу самостійно доукомплектовувати системи під конкретні бойові завдання та швидше адаптувати технології.

"Будуємо систему, де підрозділи визначають свої потреби та підсилюють спроможності під конкретні завдання", - наголосив очільник оборонного відомства.

Серед доступних компонентів з'явилися засоби зв’язку, відеокамери, приймачі, ретранслятори, засоби навігації та живлення, а також системи скидання та спеціалізоване програмне забезпечення.

Завдяки цим змінам армія отримує більше гнучкості, а середній термін постачання необхідного обладнання наразі становить близько 10 днів.

Підтримка виробників

Паралельно з розширенням асортименту запроваджується механізм авансування для виробників. Вони зможуть отримувати до 70% передплати за товари, які закуповуються за єБали.

Михайло Федоров пояснив, що таке рішення має стратегічне значення для галузі.

"Це дасть змогу виробникам масштабувати виробництво й швидше закривати потреби фронту", - зазначив міністр.

У команді Федорова знову зміни

Нагадаємо, останнім часом у керівництві оборонного відомства відбулася низка кадрових призначень. Зокрема, нещодавно уряд призначив нового заступника міністра оборони - Василь Шкураков відповідатиме за фінансову систему та внутрішній аудит відомства.

Крім того, Михайло Федоров посилив команду фахівцями з цифровізації. Раніше посаду заступника міністра та генерального інспектора Міноборони обійняв ексфахівець, який працював над розвитком застосунку "Дія". Він опікується реформою закупівель та оцінкою ефективності підрозділів ЗСУ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Михайло ФедоровВійна в Україні