Програма на 50 млрд євро від ЄС. В уряді розповіли, коли Україна отримає перші кошти

"Ми сподіваємось, що перший транш ми отримаємо у березні у розмірі 4,5 млрд євро. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 млрд євро прямої бюджетної підтримки", - розповіла міністр.

Свириденко наголосила, що одним коштами від ЄС не вдасться перекрити дефіцит в бюджеті України.

"Тому ми сподіваємось, що американські партнери послідують прикладу ЄС", - додала вона.

Ukraine Facility

У четвер, 1 лютого, лідери ЄС на саміті у Брюсселі погодили чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро під назвою Ukraine Facility. Погодження програми намагався заблокувати угорський прем'єр Віктор Орбан, але ЄС та Будапешт зрештою досягли компромісу.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, Україна розраховує отримати по 18 млрд євро у перші два роки дії програми ЄС. За словами глави держави, завдяки довготривалій програмі підтримки від ЄС українці мають фінансові гарантії для соціальної стабільності.

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