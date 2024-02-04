Программа на 50 млрд евро от ЕС. В правительстве рассказали, когда Украина получит первые деньги

"Мы надеемся, что первый транш мы получим в марте в размере 4,5 млрд евро. За первый год мы прогнозируем получить 18 млрд евро прямой бюджетной поддержки", - рассказала министр.

Свириденко подчеркнула, что одними средствами от ЕС не удастся перекрыть дефицит в бюджете Украины.

"Поэтому мы надеемся, что американские партнеры последуют примеру ЕС", - добавила она.

Украина Facility

В четверг, 1 февраля, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро под названием Ukraine Facility. Согласование программы пытался заблокировать венгерский премьер Виктор Орбан, но ЕС и Будапешт в итоге достигли компромисса.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, Украина рассчитывает получить по 18 млрд евро в первые два года действия программы ЕС. По словам главы государства, благодаря долговременной программе поддержки от ЕС у украинцев есть финансовые гарантии для социальной стабильности.

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