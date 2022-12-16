Прогнози робити зарано. Дніпропетровська область через ракетний удар була знеструмлена

Внаслідок ракетних ударів Дніпропетровська область була повністю знеструмлена. Енергетики поступово починають підключати об'єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Ранкові удари росіян додали нові проблеми нашій енергосистемі. Енергетики роблять все можливе, щоб її стабілізувати. Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти більше часу, ніж раніше. Занадто багато пошкоджень", - зазначив Резніченко.
Він також наголосив, що регіон був повністю знеструмлений. Нині відновленої потужності у мережі вистачає для мінімального загоєння критичної інфраструктури. Насамперед, енергетики підключають лікарні, каналізаційно-насосні станції, водопроводи та котельні.
Далі підключатимуться до електромережі житлові будинки, але про точні терміни відновлення подачі світла робити прогнози поки що зарано.
Раніше повідомлялося, що внаслідок пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури в енергосистемі оголошено НС. По всій країні запроваджено аварійні відключення світла, є перебої з водою та опаленням.
Також нагадаємо, через сьогоднішню російську атаку на енергетичну інфраструктуру України 20 рейсів "Укрзалізниці" йдуть із затримками. 12 поїздів затримуються більш ніж на годину, ще 8 – у межах години.
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