Прогнозы делать рано. Днепропетровская область из-за ракетного удара была обесточена

В результате ракетных ударов Днепропетровская область была полностью обесточена. Энергетики постепенно начинают подключать объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Утренные удары россиян добавили новые проблемы нашей энергосистеме. Энергетики делают все возможное, чтобы ее стабилизировать. Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений", - отметил Резниченко.
Он также подчеркнул, что регион был полностью обесточен. В настоящее время восстановленной мощности в сети хватает для минимального заживления критической инфраструктуры. В первую очередь, энергетики подключают больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы и котельные.
Дальше будут подключаться к электросети жилые дома, но о точных сроках возобновления подачи света делать прогнозы пока рано.
Ранее сообщалось, что В результате повреждений объектов критической инфраструктуры в энергосистеме объявлена ЧС. По всей стране введены аварийные отключения света, есть перебои с водой и отоплением.
Также напомним, из-за сегодняшней российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины 20 рейсов "Укрзализныци" следуют с задержками. 12 поездов задерживаются более чем на час, еще 8 - в пределах часа.
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