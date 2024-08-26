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Прогнози незмінні. Чи повернеться Україна до світла за графіками через сьогоднішню атаку РФ

Фото: експерт спрогнозував, чи повернеться Україна до світла за графіками через сьогоднішню атаку РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юрій Дощатов

Результати обстрілів енергетичних об'єктів України 26 серпня не дають підстав для істотних збільшень ризиків відключень електроенергії в найближчі місяці.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив директор центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"Прогнози на вересень-жовтень залишаються незмінними: після відновлення роботи всіх систем графіки стабілізаційних відключень якщо і збережуться, то у вигляді однієї-двох черг у вечірні години", - сказав Рябцев.

Він зазначив, що всі руйнування, які сталися в Україні внаслідок обстрілів, не можуть зупинити енергосистему України.

"Ці пошкодження буде ліквідовано і пошкоджене обладнання запрацює найближчими днями. Енергетики знають, що робити в таких випадках. Це не перші удари по енергетичних об'єктах. З огляду на наявність досвіду в енергетиків, зараз усі роботи проводяться за певними методиками. І навіть ті відключення, які відбувалися в Україні, були, в основному, превентивними", - розповів експерт. 

Він пояснив, що превентивні відключення необхідні, щоб знизити рівень пошкоджень, оскільки руйнування під час роботи можуть бути більш значними.

"Одна справа, якщо прилітає в трансформатор під напругою, і зовсім інша - якщо він у цей час не працює", - зазначив Рябцев.

Масована атака РФ та ситуація зі світлом в Україні

Російські терористи вранці 26 серпня влаштували наймасштабнішу комбіновану атаку на Україну за останні місяці. РФ випустила понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів-камікадзе "Шахед".

В результаті постраждали 15 областей, фіксуються проблеми з енерго- та водопостачанням.

Про те, що відомо про ситуацію у регіонах, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світлаРакетна атака