Удар по енергетиці. Де в Україні немає світла та чи працюють графіки (ситуація по областях)

Російська Федерація вранці 26 серпня влаштувала наймасштабнішу комбіновану атаку на Україну за останні місяці. В результаті постраждали 15 областей, фіксуються проблеми з енерго- та водопостачанням.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію у регіонах на даний момент.

Повідомлення про вибухи та роботу протиповітряної оборони надходили з багатьох областей. Згодом деякі області залишилися без електропостачання. Частина українців залишилася без світла через удари по критичній інфраструктурі, частина - внаслідок превентивних заходів з боку енергетиків.

Вранці було застосовано аварійні відключення. Станом на 11:15 замість аварійних почали застосовувати погодинні графіки. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Київ

Декілька районів столиці зіткнулися з перебоями в енергопостачанні, пов'язаними з проблемами у загальноукраїнській мережі. На правому березі Києва фіксувалися перебої із водопостачанням.

Ближче до 10:30 енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі. Найближчим часом тиск у житлових будинках вийде на оптимальні параметри.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосекторі у Києві розгортають "пункти незламності"

Київська область

Є ушкодження інфраструктурних об'єктів. Відомо про одну поранену ообу, яку доставлено до однієї з районних лікарень. Зафіксовано пошкодження приватних будинків унаслідок падіння уламків у чотирьох районах.

За розпорядженням "Укренерго" запроваджувалися екстрені відключення світла, територіальні громади отримали розпорядження розгорнути "пункти незламності". Усі оперативні служби працюють на місцях.

Оновлено на 13:15

Наслідки атаки фіксуються у всіх районах області. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Пошкоджено два об'єкти енергетики. У мережі з'явилися відео пожежі нібито на Київській гідроелектростанції, офіційного підтвердження прильотів поки немає.

Волинська область

Ближче до 09:00 біля Луцька збили "шахед", уламки впали на території обласного центру та пошкодили багатоквартирний будинок. Пізніше внаслідок ворожої атаки було пошкоджено ще один будинок. Загалом постраждали п'ятеро осіб, відомо про одного загиблого.

Також повідомляється про пошкодження об'єкту інфраструктури у Луцьку. Внаслідок відключення світла у більшості районів міста відключили воду. Місцевий водоканал підключає об'єкти до генератора, щоб відновити водопостачання відразу після завершення повітряної тривоги.

Рівненська область

Ціллю атаки став об'єкт енергетичної інфраструктури. Також відомо про пошкодження житлового будинку, що обійшлося без жертв. Знеструмлено населені пункти у Рівненському районі. Через проблеми з харчуванням тимчасово подача води відбуватиметься зі зниженим тиском.

Львівська область

Російські ракети летіли на Львів, Стрий та Золочів. Повідомляється про атаки на енергетичні об'єкти, через що у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.

Через влучання на території області можуть бути перебої з водопостачанням у Львові, доки підстанції не перейдуть на резервне харчування. Також можливі перебої з електроенергією.

Житомирська область

Пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, є загибла. Через складну ситуацію в енергосистемі вводилися аварійні відключення.

Знеструмлено обласний центр, тому водопостачання у Житомирі було припинено. Повідомляється, що після відбою повітряної тривоги водоканал підключать до генераторів на дві години, щоб мешканці запаслися водою. Орієнтовно о 19:00 водопостачання буде відновлено, але лише на три години. Завтра вранці воду подаватимуть з 06:00 до 09:00. Каналізаційні станції вже працюють на генераторах.

Полтавська область

Ворожий удар припав на промисловий об'єкт, травмовано п'ятьох осіб. Застосовувалися аварійні відключення світла. Водоканал повідомляє про можливу відсутність води на кількох вулицях у Полтаві, але це пов'язано із раніше запланованими ремонтними роботами.

Дніпропетровська область

Росіяни масово атакували область, вибухи лунали в Дніпровському та Криворізькому районах. Попередньо є один загиблий, зафіксовано загоряння. Пошкоджено з десяток будинків у дачному кооперативі в Дніпровському районі, зруйновано два будинки та господарську споруду.

У Дніпрі через перепади напруги зупинилася насосна станція, знижено тиск на житловий масив Західний. Тиск прийде до норми найближчим часом.

У Кривому Розі об'єкти критичної інфраструктури перейшли на генератори. Місцева влада рекомендує мешканцям запастися водою та зарядити павербанки. Наслідки атаки у місті незначні - пошкоджено машини та лінії електропередач. При цьому в деяких місцях на землі є уламки і бойові частини, що не спрацювали.

За даними місцевої влади, росіяни намагалися атакувати енергетичні об'єкти у Криворізькому районі.

Харківська область

Близько 08:05 ворог завдав удару по Харкову, влучання зафіксовано у Немишлянському районі на відкритій території. Вранці по всій області запроваджувалися аварійні відключення світла через складну ситуацію в українській енергосистемі.

Станом на 12:15 у регіоні діють погодинні графіки.

Запорізька область

На Запоріжжі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, там виникла пожежа. У Запорізькому районі зафіксовано приліт поряд із приватним житловим будинком, повідомляється про загиблого.

Одеська область

Тут росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області. Поранення отримали чотири особи, серед яких 10-річний хлопчик. Трьох постраждалих, у тому числі й дитину, госпіталізовано у стані середнього ступеня тяжкості.

Уламки ракет пошкодили приватні будинки та велику кількість автомобілів. На Одещині перебої з електропостачанням.

Через аварійні відключення в Одесі призупинено роботу електротранспорту.

Чернігівська область

До 11:00 без електропостачання було майже 230 тисяч абонентів, задіяли 10 черг аварійних відключень. З 11:00 аварійні графіки скасовано, наразі задіяно три черги графіків погодинних відключень.

Розгорнуто 146 "пунктів незламності", де можна підзарядити телефон, отримати питну воду. Медичні заклади працюють, на резервному харчуванні - 2 лікарні. Попередньо обійшлися без позаштатних ситуацій. Мешканців закликають економити ресурси.

У Чернігові зупинилися підвищувальні станції водопроводу, що призвело до зниження тиску на верхніх поверхах багатоповерхівок. Мешканцям верхніх поверхів рекомендують набирати воду на перших та підвальних поверхах, а також усім мешканцям Чернігова радять зробити запаси води.

Сумська область

Внаслідок удару пошкоджено численні об'єкти енергетики. Без світла станом на 10:00 понад 34 000 споживачів у 213 населених пунктах. Найбільше постраждали енергетичні об'єкти у Глухівській, Білопільській, Середино-Будській, Ямпільській, Великописарівській, Сумській, Краснопільській, Путивльській громадах.

Загалом на території області разом з екстреними відключеннями без світла понад 246 000 споживачів.

Також відомо про влучання в об'єкт "Укрзалізниці", в результаті пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста.

Івано-Франківська область

Є влучання в інфраструктурний об'єкт, постраждали троє осіб. Інформація про руйнування уточнюється. Відключень світла в області немає, але жителів попереджають, що ситуація може змінитися будь-якої миті.

"Просимо бути готовими до всіх можливих ситуацій: зарядити телефони, павербанки, обмежити споживання електроенергії, щоб уникнути навантаження на енергосистему", - зазначили в "Прикарпаттяобленерго".

Хмельницька область

Наслідки атаки з'ясовуються, розгорнуто "пункти незламності". Станом на зараз знеструмлено споживачів у Хмельницькому та Хмельницькій територіальній громаді. Також електрична енергія відсутня у Хмельницькому районі.

При підготовці тексту використовувалися: інформація з Telegram-каналів регіональних військових адміністрацій, міських голів, водоканалів та обленерго.