Прогнозы неизменны. Вернется ли Украина к свету по графикам из-за сегодняшней атаки РФ

"Прогнозы на сентябрь-октябрь остаются неизменными: после возобновления работы всех систем графики стабилизационных отключений если и сохранятся, то в виде одной-двух очередей в вечерние часы", - сказал Рябцев.

Он отметил, что все разрушения, которые произошли в Украине в результате обстрелов, не могут остановить энергосистему Украины.

"Эти повреждения будут ликвидировано и поврежденное оборудование заработает в ближайшие дни. Энергетики знают, что делать в таких случаях. Это не первые удары по энергетическим объектам. Учитывая наличие опыта у энергетиков, сейчас все работы проводятся по определенным методикам. И даже те отключения которые происходили в Украине были, в основном, превентивными", - рассказал эксперт.

Он пояснил, что превентивные отключения необходимы, чтобы снизить уровень повреждений, поскольку разрушения во время работы могут быть более значительными.

"Одно дело, если прилетает в трансформатор под напряжением, и совсем другое - если он в это время не работает", - отметил Рябцев.