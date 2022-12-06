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Прогнози Буданова: будуть ще трохи важкі часи, але РФ вже програла

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На українців ще чекають важкі періоди у житті, але Росія неодмінно програє війну проти нашоїкраїни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Ведуча нагадала про інфографіку з прогнозами Буданова щодо війни РФ проти України.

Керівник ГУР зазначив, що прогнози базуються не на його чи чиїйсь власній особистій думці, а на сукупності інформації.

"В принципі рухається по графіку. Якщо ви згадали про цей графік, ви казали щось справдилось, щось не справдилось. Там не так треба ставити питання. Там справдилось насправді усе. Просто є ще певні моменти, які по часу не пройшли. Все буде так, як ми й казали", - сказав він.

Буданов підкреслив, що Україна вже перемогла. За його словами, ще буде певний важкий період часу, але глобально це нічого не змінить.

"Будуть ще трохи певні важкі часи, але програш Росії - це вже вирішене питання і вони самі все чудово знають", - додав він.

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що у війні Росії проти України настає вирішальний період.

РБК-Україна також писало, як президент Володимир Зеленський ставиться до прогнозів Буданова про закінчення війни.

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