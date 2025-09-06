Прогноз на тиждень: долар утримається в коридорі, євро коливатиметься

За його словами, агрокомпанії активно продаватимуть валюту для закупівлі матеріалів на жнива, що підвищить пропозицію.

Роль НБУ та режим керованої гнучкості

Фахівець зазначив, що Національний банк може взяти перепочинок у валютних інтервенціях. Це дозволить ринку збалансуватися за рахунок підвищеної пропозиції валюти.

Основою курсової стабільності залишається режим керованої гнучкості, який довів свою ефективність в умовах війни. Завдяки йому регулятор утримує коливання в межах допустимих показників.

Долар залишиться біля "берега"

За прогнозом, курс долара й надалі триматиметься у вузькому діапазоні. "Курс долара скоріше за все триматиметься берега, а основні зміни відбуватимуться ближче до позначки в 42 грн", - пояснив Лєсовий.

На міжбанку коридор наступного тижня становитиме 41,4-41,8 грн/долар, а на готівковому ринку - 41,4-41,8 грн/долар. Курс євро становитиме 48-49 грн/євро на міжбанку та 48-49,5 на готівковому ринку.

Мінливість євро стає звичкою

Курс євро визначатиметься співвідношенням євро та долара на світових ринках, яке навряд чи перевищить рівень 1,2. Додатково впливатиме перерахунок через курс гривні до долара.

У результаті ціна євро залишатиметься в межах 48-49 гривень. "Мінливість цієї валюти вже стає до міри закономірною", - підкреслив експерт.

Спокійний вересень

За словами Лєсового, вересень демонструє досить спокійну динаміку. Курсові зміни не вибиваються за межі очікувань і не створюють ризиків для учасників ринку.

"Будь-які зміни не стануть критичними: це стосується і курсу євро, адже цій валюті аж ніяк не загрожує різке здорожчання або ж падіння", - резюмував він.