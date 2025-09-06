Прогноз на неделю: доллар удержится в коридоре, евро будет колебаться

На следующей неделе валютный рынок останется предсказуемым. Доллар сохранит стабильность, тогда как евро будет колебаться.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
По его словам, агрокомпании будут активно продавать валюту для закупки материалов на жатву, что повысит предложение.
Специалист отметил, что Национальный банк может взять передышку в валютных интервенциях. Это позволит рынку сбалансироваться за счет повышенного предложения валюты.
Основой курсовой стабильности остается режим управляемой гибкости, который доказал свою эффективность в условиях войны. Благодаря ему регулятор удерживает колебания в пределах допустимых показателей.
По прогнозу, курс доллара и в дальнейшем будет держаться в узком диапазоне. "Курс доллара скорее всего будет держаться берега, а основные изменения будут происходить ближе к отметке в 42 грн", - пояснил Лесовой.
На межбанке коридор на следующей неделе составит 41,4-41,8 грн/доллар, а на наличном рынке - 41,4-41,8 грн/доллар. Курс евро составит 48-49 грн/евро на межбанке и 48-49,5 на наличном рынке.
Курс евро будет определяться соотношением евро и доллара на мировых рынках, которое вряд ли превысит уровень 1,2. Дополнительно будет влиять пересчет через курс гривны к доллару.
В результате цена евро будет оставаться в пределах 48-49 гривен. "Изменчивость этой валюты уже становится до степени закономерной", - подчеркнул эксперт.
По словам Лесового, сентябрь демонстрирует достаточно спокойную динамику. Курсовые изменения не выбиваются за пределы ожиданий и не создают рисков для участников рынка.
"Любые изменения не станут критическими: это касается и курса евро, ведь этой валюте отнюдь не грозит резкое подорожание или же падение", - резюмировал он.
Напомним, на прошлой неделе официальный курс доллара упал с 41,32 до 41,21 грн/доллар. Ниже курс был только 22 августа, когда он находился на минимальном уровне с начала апреля.