Прогноз розвитку ритейлу в Україні до 2030 року: три ключові сценарії

Хто б не виграв поточну хвилю поглинань, остаточну карту українського ритейлу буде намальовано вже після війни. Експерти окреслили три сценарії – і в кожному з них переможці різні.
Детальніше про спробу заглянути на 2-3 роки вперед у сфері роздрібної торгівлі читайте у матеріалі РБК-Україна "Великий переділ супермаркетів: хто скуповує регіональні мережі в Україні".
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Одним з припущень може стати сценарій кристалізації – "погоду" у продуктовому ритейлі створюватимуть три домінанти масового сегменту: АТБ, Fozzy Group і Novus. Решта виживатиме через географічну або форматну спеціалізацію там, куди великим йти нерентабельно.
Реалістичний сценарій – виражена тріополія в масовому сегменті плюс група регіональних операторів, які виживуть через географічну спеціалізацію.
"Але повної олігополії не буде", – запевняє у коментарі РБК-Україна Анна Анісімова, комерційний директор GDS.
Регіональні лідери заходу – "Сімі" (500+ магазинів, виторг 7,94 млрд грн у 2025-му, зростання 54%) і "Близенько" (300+ точок, 8,4 млрд грн) – поки тримають позиції. Але їхнє майбутнє залежить від того, наскільки глибоко національні мережі зайдуть в їхній ринок.
Експерти припускають: якщо Україна вступить до ЄС, на ринок можуть зайти міжнародні мережі – Lidl, Biedronka або Carrefour.
Тоді нинішні національні лідери самі опиняться в ролі тих, кого можуть поглинути – або будуть змушені різко підвищити ефективність, щоб конкурувати зі структурами з доступом до дешевого європейського капіталу.
Після завершення війни і повернення українців з міграції споживчі потоки можуть знову зміститися на схід і в центр країни. Тоді мережі, що зробили ставку виключно на захід, опиняться перед необхідністю переорієнтації. Стартову перевагу матимуть ті, хто зберіг присутність по всій країні, – насамперед АТБ і Fozzy Group.
У будь-якому з трьох сценаріїв консолідація не зупиниться – вона лише набере нових обрисів. Питання не в тому, чи відбудеться переділ, а в тому, хто опиниться по який бік угоди.