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Прогноз розвитку ритейлу в Україні до 2030 року: три ключові сценарії

11:25 03.07.2026 Пт
3 хв
За одного з них в Україну можуть зайти міжнародні мережі Lidl, Biedronka або Carrefour
aimg Ірина Костюченко aimg Анастасія Мацепа
Фото: Український ритейл на порозі тріополії: АТБ, Fozzy Group і Novus формують нову карту ринку (Facebook Novus)

Хто б не виграв поточну хвилю поглинань, остаточну карту українського ритейлу буде намальовано вже після війни. Експерти окреслили три сценарії – і в кожному з них переможці різні.

Детальніше про спробу заглянути на 2-3 роки вперед у сфері роздрібної торгівлі читайте у матеріалі РБК-Україна "Великий переділ супермаркетів: хто скуповує регіональні мережі в Україні".

Головне:

  • Консолідація триватиме: поглинання мереж не зупиниться після війни – зміняться лише темпи, а головне питання буде в тому, хто купуватиме, а хто продаватиме.
  • Ринок рухається до тріополії: найімовірніше, масовий сегмент контролюватимуть АТБ, Fozzy Group і Novus, а регіональні мережі зосередяться на своїх нішах.
  • ЄС може змінити правила гри: вступ України до Євросоюзу відкриє шлях для Lidl, Biedronka та Carrefour, посиливши конкуренцію для українських операторів.
  • Після війни попит може повернутися на схід: найкращі позиції матимуть мережі, які зберегли присутність по всій країні.
  • Регіональним мережам доведеться захищати свої ринки: майбутнє "Сімі", "Близенько" та інших залежатиме від того, наскільки активно національні оператори розширюватимуться на заході та в центрі країни.

Базовий: тріополія плюс регіональні ніші

Одним з припущень може стати сценарій кристалізації – "погоду" у продуктовому ритейлі створюватимуть три домінанти масового сегменту: АТБ, Fozzy Group і Novus. Решта виживатиме через географічну або форматну спеціалізацію там, куди великим йти нерентабельно.

Реалістичний сценарій – виражена тріополія в масовому сегменті плюс група регіональних операторів, які виживуть через географічну спеціалізацію.

"Але повної олігополії не буде", – запевняє у коментарі РБК-Україна Анна Анісімова, комерційний директор GDS.

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Регіональні лідери заходу – "Сімі" (500+ магазинів, виторг 7,94 млрд грн у 2025-му, зростання 54%) і "Близенько" (300+ точок, 8,4 млрд грн) – поки тримають позиції. Але їхнє майбутнє залежить від того, наскільки глибоко національні мережі зайдуть в їхній ринок.

Шанс один зі ста: євроінтеграційний

Експерти припускають: якщо Україна вступить до ЄС, на ринок можуть зайти міжнародні мережі – Lidl, Biedronka або Carrefour.

Тоді нинішні національні лідери самі опиняться в ролі тих, кого можуть поглинути – або будуть змушені різко підвищити ефективність, щоб конкурувати зі структурами з доступом до дешевого європейського капіталу.

Відновлювальний: гроші повернуться на схід

Після завершення війни і повернення українців з міграції споживчі потоки можуть знову зміститися на схід і в центр країни. Тоді мережі, що зробили ставку виключно на захід, опиняться перед необхідністю переорієнтації. Стартову перевагу матимуть ті, хто зберіг присутність по всій країні, – насамперед АТБ і Fozzy Group.

У будь-якому з трьох сценаріїв консолідація не зупиниться – вона лише набере нових обрисів. Питання не в тому, чи відбудеться переділ, а в тому, хто опиниться по який бік угоди.

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