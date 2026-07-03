Прогноз развития ритейла в Украине до 2030 года: три ключевых сценария

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Консолидация продлится: поглощение сетей не остановится после войны – изменятся только темпы, а главный вопрос будет в том, кто будет покупать, а кто будет продавать.

поглощение сетей не остановится после войны – изменятся только темпы, а главный вопрос будет в том, кто будет покупать, а кто будет продавать. Рынок движется к триополии: вероятнее всего, массовый сегмент будут контролировать АТБ, Fozzy Group и Novus, а региональные сети будут сосредоточены на своих нишах.

вероятнее всего, массовый сегмент будут контролировать АТБ, Fozzy Group и Novus, а региональные сети будут сосредоточены на своих нишах. ЕС может изменить правила игры: вступление Украины в Евросоюз откроет путь Lidl, Biedronka и Carrefour, усилив конкуренцию для украинских операторов.

вступление Украины в Евросоюз откроет путь Lidl, Biedronka и Carrefour, усилив конкуренцию для украинских операторов. После войны спрос может вернуться на восток: лучшие позиции будут иметь сети, сохранившие присутствие по всей стране.

лучшие позиции будут иметь сети, сохранившие присутствие по всей стране. Региональным сетям придется защищать свои рынки: будущее "Сими", "Близнецы" и других будет зависеть от того, насколько активно национальные операторы будут расширяться на западе и в центре страны.

Базовый: триополия плюс региональные ниши

Одним из предположений может стать сценарий кристаллизации – "погода" в продуктовом ритейле будут создавать три доминанта массового сегмента: АТБ, Fozzy Group и Novus. Остальные будут выживать из-за географической или форматной специализации там, куда большим идти нерентабельно.

Реалистичный сценарий – выраженная триополия в массовом сегменте плюс группа региональных операторов, которые выживут из-за географической специализации.

"Но полной олигополии не будет", – уверяет в комментарии РБК-Украина Анна Анисимова, коммерческий директор GDS.

Региональные лидеры мероприятия – "Сими" (500+ магазинов, выручка 7,94 млрд грн в 2025-м, рост 54%) и "Близенько" (300+ точек, 8,4 млрд грн) – пока держат позиции. Но их будущее зависит от того, как глубоко национальные сети зайдут в их рынок.

Шанс один из ста: евроинтеграционный

Эксперты предполагают: если Украина вступит в ЕС, на рынок могут зайти международные сети – Lidl, Biedronka или Carrefour.

Тогда нынешние национальные лидеры сами окажутся в роли тех, кого могут поглотить или будут вынуждены резко повысить эффективность, чтобы конкурировать со структурами с доступом к дешевому европейскому капиталу.

Восстановительный: деньги вернутся на восток

После завершения войны и возвращения украинцев из миграции потребительские потоки могут снова сместиться на восток и в центр страны. Тогда сети, сделавшие ставку исключительно на мероприятие, окажутся перед необходимостью переориентации. Стартовое преимущество будут иметь те, кто сохранил присутствие по всей стране – прежде всего АТБ и Fozzy Group.

В любом из трех сценариев консолидация не остановится – она только наберет новые очертания. Вопрос не в том, состоится ли передел, а в том, кто окажется по какую сторону сделки.