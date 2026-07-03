Прогноз розвитку ритейлу в Україні до 2030 року: три ключові сценарії

Хто б не виграв поточну хвилю поглинань, остаточну карту українського ритейлу буде намальовано вже після війни. Експерти окреслили три сценарії – і в кожному з них переможці різні.

Детальніше про спробу заглянути на 2-3 роки вперед у сфері роздрібної торгівлі читайте у матеріалі РБК-Україна " Великий переділ супермаркетів: хто скуповує регіональні мережі в Україні ".

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Консолідація триватиме: поглинання мереж не зупиниться після війни – зміняться лише темпи, а головне питання буде в тому, хто купуватиме, а хто продаватиме.

поглинання мереж не зупиниться після війни – зміняться лише темпи, а головне питання буде в тому, хто купуватиме, а хто продаватиме. Ринок рухається до тріополії: найімовірніше, масовий сегмент контролюватимуть АТБ, Fozzy Group і Novus, а регіональні мережі зосередяться на своїх нішах.

найімовірніше, масовий сегмент контролюватимуть АТБ, Fozzy Group і Novus, а регіональні мережі зосередяться на своїх нішах. ЄС може змінити правила гри: вступ України до Євросоюзу відкриє шлях для Lidl, Biedronka та Carrefour, посиливши конкуренцію для українських операторів.

вступ України до Євросоюзу відкриє шлях для Lidl, Biedronka та Carrefour, посиливши конкуренцію для українських операторів. Після війни попит може повернутися на схід: найкращі позиції матимуть мережі, які зберегли присутність по всій країні.

найкращі позиції матимуть мережі, які зберегли присутність по всій країні. Регіональним мережам доведеться захищати свої ринки: майбутнє "Сімі", "Близенько" та інших залежатиме від того, наскільки активно національні оператори розширюватимуться на заході та в центрі країни.

Базовий: тріополія плюс регіональні ніші

Одним з припущень може стати сценарій кристалізації – "погоду" у продуктовому ритейлі створюватимуть три домінанти масового сегменту: АТБ, Fozzy Group і Novus. Решта виживатиме через географічну або форматну спеціалізацію там, куди великим йти нерентабельно.

Реалістичний сценарій – виражена тріополія в масовому сегменті плюс група регіональних операторів, які виживуть через географічну спеціалізацію.

"Але повної олігополії не буде", – запевняє у коментарі РБК-Україна Анна Анісімова, комерційний директор GDS.

Регіональні лідери заходу – "Сімі" (500+ магазинів, виторг 7,94 млрд грн у 2025-му, зростання 54%) і "Близенько" (300+ точок, 8,4 млрд грн) – поки тримають позиції. Але їхнє майбутнє залежить від того, наскільки глибоко національні мережі зайдуть в їхній ринок.

Шанс один зі ста: євроінтеграційний

Експерти припускають: якщо Україна вступить до ЄС, на ринок можуть зайти міжнародні мережі – Lidl, Biedronka або Carrefour.

Тоді нинішні національні лідери самі опиняться в ролі тих, кого можуть поглинути – або будуть змушені різко підвищити ефективність, щоб конкурувати зі структурами з доступом до дешевого європейського капіталу.

Відновлювальний: гроші повернуться на схід

Після завершення війни і повернення українців з міграції споживчі потоки можуть знову зміститися на схід і в центр країни. Тоді мережі, що зробили ставку виключно на захід, опиняться перед необхідністю переорієнтації. Стартову перевагу матимуть ті, хто зберіг присутність по всій країні, – насамперед АТБ і Fozzy Group.

У будь-якому з трьох сценаріїв консолідація не зупиниться – вона лише набере нових обрисів. Питання не в тому, чи відбудеться переділ, а в тому, хто опиниться по який бік угоди.