ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Прогноз развития ритейла в Украине до 2030 года: три ключевых сценария

11:25 03.07.2026 Пт
3 мин
За одного из них в Украину могут зайти международные сети Lidl, Biedronka или Carrefour
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Прогноз развития ритейла в Украине до 2030 года: три ключевых сценария Фото: Украинский ритейл на пороге триополии: АТБ, Fozzy Group и Novus формируют новую карту рынка (Facebook Novus)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кто бы ни выиграл текущую волну поглощений, окончательная карта украинского ритейла будет нарисована уже после войны. Эксперты очертили три сценария – и в каждом из них победители разные.

Детальнее о попытке заглянуть на 2-3 года вперед в сфере розничной торговли читайте в материале РБК-Украина " Большой передел супермаркетов: кто скупает региональные сети в Украине ".

Главное:

  • Консолидация продлится: поглощение сетей не остановится после войны – изменятся только темпы, а главный вопрос будет в том, кто будет покупать, а кто будет продавать.
  • Рынок движется к триополии: вероятнее всего, массовый сегмент будут контролировать АТБ, Fozzy Group и Novus, а региональные сети будут сосредоточены на своих нишах.
  • ЕС может изменить правила игры: вступление Украины в Евросоюз откроет путь Lidl, Biedronka и Carrefour, усилив конкуренцию для украинских операторов.
  • После войны спрос может вернуться на восток: лучшие позиции будут иметь сети, сохранившие присутствие по всей стране.
  • Региональным сетям придется защищать свои рынки: будущее "Сими", "Близнецы" и других будет зависеть от того, насколько активно национальные операторы будут расширяться на западе и в центре страны.

Базовый: триополия плюс региональные ниши

Одним из предположений может стать сценарий кристаллизации – "погода" в продуктовом ритейле будут создавать три доминанта массового сегмента: АТБ, Fozzy Group и Novus. Остальные будут выживать из-за географической или форматной специализации там, куда большим идти нерентабельно.

Реалистичный сценарий – выраженная триополия в массовом сегменте плюс группа региональных операторов, которые выживут из-за географической специализации.

"Но полной олигополии не будет", – уверяет в комментарии РБК-Украина Анна Анисимова, коммерческий директор GDS.

Читайте также: Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера

Региональные лидеры мероприятия – "Сими" (500+ магазинов, выручка 7,94 млрд грн в 2025-м, рост 54%) и "Близенько" (300+ точек, 8,4 млрд грн) – пока держат позиции. Но их будущее зависит от того, как глубоко национальные сети зайдут в их рынок.

Шанс один из ста: евроинтеграционный

Эксперты предполагают: если Украина вступит в ЕС, на рынок могут зайти международные сети – Lidl, Biedronka или Carrefour.

Тогда нынешние национальные лидеры сами окажутся в роли тех, кого могут поглотить или будут вынуждены резко повысить эффективность, чтобы конкурировать со структурами с доступом к дешевому европейскому капиталу.

Восстановительный: деньги вернутся на восток

После завершения войны и возвращения украинцев из миграции потребительские потоки могут снова сместиться на восток и в центр страны. Тогда сети, сделавшие ставку исключительно на мероприятие, окажутся перед необходимостью переориентации. Стартовое преимущество будут иметь те, кто сохранил присутствие по всей стране – прежде всего АТБ и Fozzy Group.

В любом из трех сценариев консолидация не остановится – она только наберет новые очертания. Вопрос не в том, состоится ли передел, а в том, кто окажется по какую сторону сделки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Супермаркеты
Новости
Десять человек считаются пропавшими без вести в результате атаки на Киев
Десять человек считаются пропавшими без вести в результате атаки на Киев
Аналитика
"Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса