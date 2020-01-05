Прогноз погоди на Різдво: мокрий сніг і похолодання до -9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На більшості території України очікується сніг і мокрий сніг

Погода в Україні на час різдвяних свят, 6-7 січня, прогнозується відносно тепла погода, часом очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу, температура повітря вночі опуститься до -9, вдень до +3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 6 січня

У понеділок очікується погода без опадів з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень становитиме -1 +3 градуси. Вночі очікується в більшості регіонів від -1 до -5 градусів, у Чернівецькій області температура вночі опуститься до -9 градусів. Вітер буде помірним 3-8 м/с, у південних областях 5-10 м/с.

Прогноз на 7 січня

У вівторок у західних, північних та центральних областях вночі очікується сніг, вдень мокрий сніг. На півдні і сході мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме -1 +2 градуси на всій території України. Вночі прогнозують -1 -3 на півночі, -3 -5 в центрі, на півдні і сході, у західних регіонах очікується до -9 вночі.

Нагадаємо, днями в Україні оголосили відкритим снеголавинный сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях.

Також РБК-Україна писало, що 5 січня, буде хмарна погода, практично на всій території країни очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень складе 0 +2 градуси.