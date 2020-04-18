Прогноз падения мировой экономики может быть оптимистичнее, чем реальность, - глава МВФ

Прогноз падения мировой экономики в связи с пандемией коронавируса может выглядеть оптимистичнее, чем реальность, которая нас ожидает. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью BBC.

Пока что в МВФ прогнозируют падение на 3%.

"Мы прогнозируем сокращение доходов на душу населения в течение этого года в 170 странах мира и падение мировой экономики на 3%. Я хочу подчеркнуть, что на самом деле этот прогноз может выглядеть оптимистичнее, чем реальность, которая нас ожидает", - сказала глава МВФ.

По словам Георгиевой, МВФ советуется с эпидемиологами при подготовке последних макроэкономических прогнозов, чего раньше не случалось за всю историю существования фонда.

"По их словам, новый коронавирус - это большая загадка, и неизвестно, не вернется ли он в 2021 году", - заявила глава МВФ.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин получил позитивный сигнал от МВФ и ожидает транш в ближайшее время. Также, по словам руководителя правительства, ожидается финансовая помощь от Всемирного банка.

До этого президент Владимир Зеленский назвал две главные условия для получения увеличенной помощи от МВФ. От Украины ожидали принятия закона о рынке земли и так называемого "антиколомойского закона", который запрещает возвращать банки предыдущим владельцам.

При этом он проинформировал, что власть не рассматривает сценарий с объявлением дефолта, а кредит от МВФ это "как кровь для организма".