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Кабмин получил позитивный сигнал от МВФ и ждет транш в ближайшее время

Новости » Финансовый кризис 2020     02.04.2020 - 18:40
Кабмин получил позитивный сигнал от МВФ и ждет транш в ближайшее время
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка

Украинское правительство получило позитивный сигнал от Международного валютного фонда (МВФ) и ждет транш в ближайшее время. Об этом на онлайн-встрече с представителями Американской торговой палаты заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

На этой встрече Шмыгаль сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка.

Кроме того, он отметил, что введенные на время карантина меры могут ударить по бизнесу.

"Мы идем мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также добавил, что Кабмин работает с НБУ и другими банками в вопросе кредитования бизнеса и отсрочки погашения задолженностей.

"Готовых рецептов для выхода из кризиса нет, однако правительство активно ищет их вместе с бизнесом и лучшими учеными", - добавил премьер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский называл два условия получения увеличенной помощи от МВФ. Такими условиями были принятие закона о рынке земли и так называемого "антиколомойского закона", который запретит возвращать банки их бывшим владельцам. Оба закона были приняты в начале недели.

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