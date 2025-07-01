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Профорієнтацію починатимуть з 5-го класу: що зміниться для учнів та батьків

Вівторок 01 липня 2025 06:40
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Профорієнтацію починатимуть з 5-го класу: що зміниться для учнів та батьків Фото: Навчання у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що роботу з професійної орієнтації учнів починатимуть у 5-му класі. Це допоможе школярам раніше визначити свої схильності та свідомо обрати майбутній навчальний профіль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Для учнів 8-9 класів передбачена підтримка кар’єрних радників, які допомагатимуть виявити сильні сторони та обрати професійний напрям.

У 10 класі профільної школи учні матимуть рік на адаптацію та можливість змінити обраний профіль за потреби.

Школи забезпечать консультації і підтримку під час вибору навчального напряму. Це нововведення покликане допомогти молоді зробити усвідомлений вибір майбутньої професії.

Нагадаємо, МОН оновило правила дистанційного навчання, які набудуть чинності з 1 вересня 2025 року. Нові вимоги передбачають формування дистанційних класів з мінімум 10-20 учнів залежно від регіону, підтримку українознавчого навчання для дітей за кордоном і індивідуальний педагогічний патронаж на тимчасово окупованих територіях. Навчання в зонах бойових дій можливе дистанційно без переведення в іншу школу.

Також РБК-Україна розповідало, що МОН затвердило Типову освітню програму для 10-12 класів у рамках реформи "Нова українська школа". Учні зможуть обирати профіль (мовно-літературний, соціально-гуманітарний, STEM) та позапрофільні курси, а обов’язкових предметів у 12 класі стане менше - 5-8 замість 14. Навчання поділено на адаптаційний 10 клас і профільні 11-12 класи.

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