Профориентацию будут начинать с 5-го класса: что изменится для учеников и родителей

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что работу по профессиональной ориентации учеников будут начинать в 5-м классе. Это поможет школьникам раньше определить свои склонности и сознательно выбрать будущий учебный профиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Для учеников 8-9 классов предусмотрена поддержка карьерных советников, которые будут помогать выявить сильные стороны и выбрать профессиональное направление. В 10 классе профильной школы у учеников будет год на адаптацию и возможность изменить выбранный профиль при необходимости. Школы обеспечат консультации и поддержку при выборе учебного направления. Это нововведение призвано помочь молодежи сделать осознанный выбор будущей профессии.