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Профориентацию будут начинать с 5-го класса: что изменится для учеников и родителей

Вторник 01 июля 2025 06:40
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Профориентацию будут начинать с 5-го класса: что изменится для учеников и родителей Фото: Обучение в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что работу по профессиональной ориентации учеников будут начинать в 5-м классе. Это поможет школьникам раньше определить свои склонности и сознательно выбрать будущий учебный профиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Для учеников 8-9 классов предусмотрена поддержка карьерных советников, которые будут помогать выявить сильные стороны и выбрать профессиональное направление.

В 10 классе профильной школы у учеников будет год на адаптацию и возможность изменить выбранный профиль при необходимости.

Школы обеспечат консультации и поддержку при выборе учебного направления. Это нововведение призвано помочь молодежи сделать осознанный выбор будущей профессии.

Напомним, МОН обновило правила дистанционного обучения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Новые требования предусматривают формирование дистанционных классов из минимум 10-20 учеников в зависимости от региона, поддержку украиноведческого обучения для детей за рубежом и индивидуальный педагогический патронаж на временно оккупированных территориях. Обучение в зонах боевых действий возможно дистанционно без перевода в другую школу.

Также РБК-Украина рассказывало, что МОН утвердило Типовую образовательную программу для 10-12 классов в рамках реформы "Новая украинская школа". Ученики смогут выбирать профиль (языково-литературный, социально-гуманитарный, STEM) и внепрофильные курсы, а обязательных предметов в 12 классе станет меньше - 5-8 вместо 14. Обучение разделено на адаптационный 10 класс и профильные 11-12 классы.

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