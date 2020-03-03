В профильном комитете не знают о возможной смене главы Минздрава

Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

Радуцкий заявил, что у него нет информации о новом министре здравоохранения

В комитете Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не знают детали кадровых изменений в правительстве, в том числе о смене министра здравоохранения. Об этом заявил глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на завтрашнем заседании Рады будет правительство и руководители силовых ведомств.

"Сегодня у меня такой информации (о смене министра здравоохранении, - ред.) нет, но все это будет в зале. Кадровые вопросы, насколько я понимаю, стоят в повестке дня. Пока мы не видели ни одной фамилии. Успокою вас, я не хочу быть министром", - отметил Радуцкий.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что на внеочередном заседании Рады 4 марта планируется назначение новых министров иностранных дел, здравоохранения и социальной политики. Кроме того, будет введена должность вице-премьера по вопросам промышленности и назначат министра по вопросам оккупированных территорий.

Ранее также стало известно, что во фракции "Слуга народа" считают необходимым разделить должности министра экономического развития и министра сельского хозяйства.