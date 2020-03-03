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В СН предлагают разделить должности министров экономики и сельского хозяйства

Новости » Политика     03.03.2020 - 10:59
В СН предлагают разделить должности министров экономики и сельского хозяйства
Фото: Александр Качура (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во фракции уверяют, что в Кабмине точно произойдут кадровые изменения

Во фракции "Слуга народа" считают необходимым отделить должности министра экономического развития и министра сельского хозяйства. Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, из-за объединения страдает определенная отрасль, ведь сейчас у руководителя министерства нет времени заниматься этим направлением.

"Вопрос не в персоналиях, а в целом в работе и в подходе. Потому что министр экономики и министр сельского хозяйства... не могут быть объединены эти министерства. Ведь руки не добираются у него, а еще и сельское хозяйство. То есть будет очевидно страдать какая отрасль от того, что у руководителя нет времени заниматься этим направлением. Поэтому мы будем обсуждать много вопросов. Первое - это разделение, кадровые изменения", - сказал парламентарий и добавил, что кадровые изменения точно состоятся.

Напомним, глава СН Давид Арахамия заявил, что в Кабинете министров Украины может появиться должность вице-премьер-министра по обороне.

Как писало РБК-Украина ранее, во время внеочередного заседания Верховной рады народные депутаты планируют назначить четырех министров и создать должность вице-премьера по вопросам промышленности.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСлуга народаМинистерство экономического развития и торговли
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