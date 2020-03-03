В "Слуге народа" рассказали, каких обновлений ожидают в правительстве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В "Слуге народа" надеются обновить Кабмин благодаря системе социальных лифтів

В обновленном составе Кабинета министров Украины ожидают новых по духу людей с управленческим опытом в государственной власти или в бизнесе. Об этом заявил первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время эфира программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает РБК-Украина.

По его словам, в партии существует внутренняя система социальных лифтов для новых кадров.

"Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу, возможно, с опытом управленческим. Или в сфере государственной власти или бизнеса, или управления крупными компаниями. У нас уже есть внутренняя система социальных лифтов. Мы видели очень удачное назначение Дениса Шмыгаля, который был руководителем ОГА. Потом мы его назначили вице-премьер-министром по вопросам развития территорий. Он показал за короткий срок качественно новый подход к работе в этом направлении. Это простой пример, как новое лицо, новый человек в политике показал себя за короткий срок", - заявил Корниенко.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Оно будет посвящено "кадровым изменениям". Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, что возможно произойдет утром во вторник, 3 февраля.

Ранее источник в Верховной раде рассказал РБК-Украина, что во время внеочередного заседания Рады нардепы планируют назначить четырех министров и создать должность вице-премьера по вопросам промышленности. При этом он добавил, что депутаты планируют уволить министра иностранных дел, министра здравоохранения и министра социальной политики.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабинете министров Украины может появиться должность вице-премьер-министра по вопросам обороны.