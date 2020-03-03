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У профільному комітеті не знають про можливу зміну голови МОЗ

Новини » Політика     03.03.2020 - 12:40
У профільному комітеті не знають про можливу зміну голови МОЗ
Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

Радуцький заявив, що у нього немає інформації про нового міністра охорони здоров'я

У комітеті Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування не знають деталі кадрових змін в уряді, в тому числі про зміну міністра охорони здоров'я. Про це заявив голова комітету, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на завтрашньому засіданні Ради будуть уряд та керівники силових відомств.

"Сьогодні у мене такої інформації (про зміну міністра охорони здоров'я, - ред.) немає, але все це буде в залі. Кадрові питання, наскільки я розумію, стоять у порядку денному. Поки ми не бачили жодного прізвища. Заспокою вас, я не хочу бути міністром", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що на позачерговому засіданні Ради 4 березня планується призначення нових міністрів закордонних справ, охорони здоров'я та соціальної політики. Крім того, буде введена посада віце-прем'єра з питань промисловості і призначать міністра з питань окупованих територій.

Раніше також стало відомо, що у фракції "Слуга народу" вважають необхідним розділити посади міністра економічного розвитку і міністра сільського господарства.

У СН пропонують розділити посади міністрів економіки та сільського господарства
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМінстерство охорони здоров'я УкраїниМихайло Радуцький
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