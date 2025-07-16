Професіонали, керівники, робітники: кого більше в Україні

Найбільш численною групою працівників у професійній структурі зайнятості в Україні є кваліфіковані робітники. Їх частка у загальній структурі складає 42,9%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на масштабне Дослідження ринку праці 2024-2025.
Ця група працівників найбільше представлена у видобувній промисловості (58,3%), в секторі енергетики (50,4%) та переробній промисловості (49,3%).
Частка професіоналів і спеціалістів становить 22,7%, їх найбільше в освіті (38,5%), фінансовій та страховій діяльності (37,2%), в галузі інформації та телекомунікації (33,6%).
На некваліфікованих робітників припадає 15% від загальної чисельності працюючих на момент опитування (найбільше в галузях тимчасового розміщування й організації харчування - 30,2%, надання інших видів послуг - 22,2%, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування - 21,8%).
Службовці/адміністративні працівники - 9,8% та керівники/менеджери - 9,7% представлені більш однорідно в усіх галузях. Найбільший відсоток керівників працює у фінансовій та страховій діяльності, а службовців - в галузях транспорту та складського господарства.
Масштабне опитування роботодавців було здійснено Державним центром зайнятості в усіх підконтрольних Україні районах серед 54 677 підприємств. Опитування проводилося з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. Основними респондентами для великих та середніх підприємств стали керівники або спеціалісти відділів кадрів.
Нагадаємо, третина українських роботодавців (32,1%) вказали, що планують у 2025 році наймати працівників.
У структурі найму працівників найбільший попит на ринку праці спостерігається серед кваліфікованих робітників із інструментом (25,9%) та робітників з обслуговування устаткування та машин (24,9%).
Значна частка найму у 2025 році припадає на найпростіші професії (12%). Відносно високий попит очікується на професіоналів (10,5%).
Менший попит спостерігається на працівників торгівлі та послуг (7,2%), керівників (6,2%), фахівців (6,2%), технічних службовців (3,8%) та кваліфікованих робітників сільського господарства (3,4%).
Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у першому кварталі 2025 року зросла на 24,1% до 23 460 гривень.
Найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 32,6% до 65 579 гривень.
На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 50 289 гривень. Зростання на 28,6%.
Найнижчі зарплати в освіті - 14 307 гривень. За рік зарплати зросли на 13,1%.
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