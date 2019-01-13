Проезд всеми участками дорог госзначения обеспечен, - "Укравтодор"

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны

В Украине проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что состояние покрытия на дорогах государственного значения в областях, где идет снег, местами заснеженное. В Донецкой области местами снежные переметы, в Закарпатье гололедица, в остальных областях местами мокрое состояние покрытия дорог.

Кроме того, во всех областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка противогололедными материалами.

Напомним, 13 января 2019 года в западных областях страны ожидается снег, температура воздуха днем местами опустится до -3.

По данным синоптиков, на западе сегодня ожидается снег во всех областях, температура воздуха днем от +1 до -2 градусов, ночью от -2 до -9. На севере Украины местами снег, днем от -1 до -3, ночью от -4 до -6. В центре страны преимущественно без осадков, снег ожидается лишь в Винницкой и Киевской областях, днем от +1 до -3, ночью от -3 до -7. В восточных областях днем без осадков и от 0 до -3, ночью от -4 до -10. На юге солнечно и без осадков, температура днем от +1 до -2 градуса, ночью от -4 до -6. В Крыму солнечно, днем от -1 до +1, ночью от -4 до -6.