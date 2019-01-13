Проїзд усіма ділянками доріг держзначення забезпечений, - "Укравтодор"

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни

В Україні проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що стан покриття на дорогах державного значення в областях, де йде сніг, місцями засніжений. У Донецькій області місцями снігові перемети, у Закарпатті ожеледиця, в інших областях місцями мокрий стан покриття доріг.

Крім того, у всіх областях виконуються роботи по розчищенню проїжджої частини доріг від снігу, здійснюється обробка протиожеледними матеріалами.

Нагадаємо, 13 січня 2019 року в західних областях країни очікується сніг, температура повітря вдень місцями опуститься до -3.

За даними синоптиків, на заході сьогодні очікується сніг у всіх областях, температура повітря вдень від +1 до -2 градусів, вночі від -2 до -9. На півночі України місцями сніг, вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -4 до -6. У центрі країни переважно без опадів, сніг очікується лише у Вінницькій та Київській областях, вдень від +1 до -3 градуси, вночі від -3 до -7. У східних областях вдень без опадів від 0 до -3 градуси, вночі від -4 до -10. На півдні сонячно і без опадів, температура вдень від +1 до -2 градуси, вночі від -4 до -6. У Криму сонячно, вдень від -1 до +1, вночі від -4 до -6.