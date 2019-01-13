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Погода на сегодня: на западе Украины снег, днем до -3

Новости » Общество    13.01.2019 - 10:00
Погода на сегодня: на западе Украины снег, днем до -3
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве небольшой снег, днем от +1 до -1

Погода на сегодня: 13 января 2019 года в западных областях страны ожидается снег, температура воздуха днем местами опустится до -3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня ожидается снег во всех областях, температура воздуха днем от +1 до -2 градусов, ночью от -2 до -9. На севере Украины местами снег, днем от -1 до -3, ночью от -4 до -6. В центре страны преимущественно без осадков, снег ожидается лишь в Винницкой и Киевской областях, днем от +1 до -3, ночью от -3 до -7.

В восточных областях днем без осадков и от 0 до -3, ночью от -4 до -10. На юге солнечно и без осадков, температура днем от +1 до -2 градуса, ночью от -4 до -6. В Крыму солнечно, днем от -1 до +1, ночью от -4 до -6.

Погода в Украине на 13 января 2019

Погода на сегодня: на западе Украины снег, днем до -3Фото: прогноз на 13 января 2019

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 13 января небольшой снег, днем от +1 до -1, ночью от -3 до -5, ветер юго-западный, 7-12 м/сек.

В результате непогоды в Европе погибли более 20 человек
Новости Украины Гидрометцентр
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