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Интервью

Непогода в Украине: проезд по дорогам госзначения обеспечен

НовостиОбщество    21.03.2018 - 09:44
Фото: Госагентство автомобильных дорог Украины (УНИАН)
Фото: Госагентство автомобильных дорог Украины (УНИАН)

На дорогах Украины работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Покрытия на автодорогах государственного значения местами заснеженное, однако запрет на движения транспорта не применялся. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Как сообщается в отчетности организации, в течение суток погодные условия на большей территории Украины определял циклон, который на утро 21 марта переместился из западных и южных областей в северо-восточном направлении.

В результате, по состоянию на 08:00, 21 марта, сильный снег наблюдался в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях при температуре воздуха -5 -8°С. Высота снежного покрова в некоторых районах достигла 8-10 см. Также, небольшой снег был в северных, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. В Запорожской и Донецкой областях – снег с дождем при температуре -3+2°С, в Херсонской – гололедица.

На данный момент, покрытия на автодорогах государственного значения местами заснеженное. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -6°-10°С мороза.

Как сообщает Укравтодор на данный момент на дорогах работают в круглосуточном режиме: Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также Службы автомобильных дорог в областях.

Запрет движения транспорта не применялся. Дорожные организации совместно с ГСЧС и подразделениями патрульной полиции оперативно реагировали на ситуации по недопущению возникновения заторов на автодорогах. Проезд по дорогам государственного значения и на их перевальных участках обеспечен.

Всего для оперативного обеспечения проезда дорожными организациями задействовано 1537 единиц техники и 2054 рабочих, в дежурном режиме – 470 единиц техники и 751 рабочий.

Напомним, как сообщалось ранее, 21 марта ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сильный снег, метели, в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, на Приозовье местами 25-28 м/сек. Днем на остальной территории местами небольшой снег. Температура ночью -4°-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Также 20.03.2018 г., в период с 10:00 до 13:00 в Украине проходили акции протеста аграриев с требованием защиты интересов сельхозпроизводителей, что сопровождалось блокированием движения отдельных участков дорог государственного значения, а именно:

Киевская (М-05 Киев – Одесса, км 122, М-06 Киев – Чоп, км 68),

Полтавская (М-03 Киев – Харьков – Довжанский, 395 км),

Ровенская (М-06 Киев – Чоп, км 268+180),

Сумская (Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, км 315).

Харьковская (М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 472+200),

Хмельницкая область (М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 280+800),

Черкасская (М-05 Киев – Одесса км 210),

Черниговская (М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, км 98).

Указанные акции побудили водителей транспортных средств использовать для проезда объездные пути и препятствовали дорожным организациям своевременно обеспечивать надлежащее эксплуатационное содержание этих дорог.

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Теги: снег, транспорт, дороги
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