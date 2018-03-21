Непогода в Украине: проезд по дорогам госзначения обеспечен

Покрытия на автодорогах государственного значения местами заснеженное, однако запрет на движения транспорта не применялся. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Как сообщается в отчетности организации, в течение суток погодные условия на большей территории Украины определял циклон, который на утро 21 марта переместился из западных и южных областей в северо-восточном направлении.

В результате, по состоянию на 08:00, 21 марта, сильный снег наблюдался в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях при температуре воздуха -5 -8°С. Высота снежного покрова в некоторых районах достигла 8-10 см. Также, небольшой снег был в северных, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. В Запорожской и Донецкой областях – снег с дождем при температуре -3+2°С, в Херсонской – гололедица.

На данный момент, покрытия на автодорогах государственного значения местами заснеженное. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -6°-10°С мороза.

Как сообщает Укравтодор на данный момент на дорогах работают в круглосуточном режиме: Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также Службы автомобильных дорог в областях.

Запрет движения транспорта не применялся. Дорожные организации совместно с ГСЧС и подразделениями патрульной полиции оперативно реагировали на ситуации по недопущению возникновения заторов на автодорогах. Проезд по дорогам государственного значения и на их перевальных участках обеспечен.

Всего для оперативного обеспечения проезда дорожными организациями задействовано 1537 единиц техники и 2054 рабочих, в дежурном режиме – 470 единиц техники и 751 рабочий.

Напомним, как сообщалось ранее, 21 марта ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сильный снег, метели, в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, на Приозовье местами 25-28 м/сек. Днем на остальной территории местами небольшой снег. Температура ночью -4°-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Также 20.03.2018 г., в период с 10:00 до 13:00 в Украине проходили акции протеста аграриев с требованием защиты интересов сельхозпроизводителей, что сопровождалось блокированием движения отдельных участков дорог государственного значения, а именно:

Киевская (М-05 Киев – Одесса, км 122, М-06 Киев – Чоп, км 68),

Полтавская (М-03 Киев – Харьков – Довжанский, 395 км),

Ровенская (М-06 Киев – Чоп, км 268+180),

Сумская (Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, км 315).

Харьковская (М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 472+200),

Хмельницкая область (М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 280+800),

Черкасская (М-05 Киев – Одесса км 210),

Черниговская (М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, км 98).

Указанные акции побудили водителей транспортных средств использовать для проезда объездные пути и препятствовали дорожным организациям своевременно обеспечивать надлежащее эксплуатационное содержание этих дорог.