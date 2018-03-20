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Движение автотранспорта восстановлено во всех областях

НовостиОбщество    20.03.2018 - 16:15
Фото: протесты (facebook.com/yurets.kovalchuk)
Фото: протесты (facebook.com/yurets.kovalchuk)

Украинские аграрии перекрывали дороги, выступая против изменений в Налоговый кодекс Украины

В Украине закончилась акция протеста аграриев с блокированием движения на автодорогах. Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"В Украине закончилась акция протеста аграриев с блокированием движения на автодорогах. Движение восстановлено во всех областях!" - говорится в сообщении.

Напомним, утром "Укравтодор" предупреждал, что украинские аграрии перекроют дороги в разных областях Украины, страйкуя против изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС мелким и средним предпринимателям.

Изменения были приняты в декабре прошлого года. По подсчетам аграриев, при таких условиях они потеряют около 6 млрд гривен, а их средства могут "переложить в карман" больших перерабатывающих холдингов вроде "Кернела".

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Теги: протест, транспорт, аграрии, перекрыто движение
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