Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

В Украине сегодня, 21 марта, в большинстве областей ожидается снег и метели. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 21 марта утром в большинстве областей Украины ожидается снег и метели. В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сильный снег, днем местами небольшой снег.

"На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы до 15-20 м/с, ночью на Приазовье местами 25-28 м/с", - отметили в ГСЧС.

Также сообщается, что ночью в целом по стране ожидается от -4 до -9, в Карпатах от -11 до -16, в Крыму и Приазовье около 0, днем от -3 до+2.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с непогодой в Украине обесточенными остаются 18 населенных пунктов. Кроме того, по данным ГСЧС, движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено, аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.