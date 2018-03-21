Негода в Україні: проїзд дорогами державного значення забезпечений

Покриття на автодорогах державного значення-місцями засніжене, однак заборона руху транспорту не застосовувався. Про це повідомляє пресс-служба Державного агентства автомобільних доріг України.

Як повідомляється у звітності організації, протягом доби погодні умови на більшій території України визначав циклон, який на ранок 21 березня перемістився із західних і південних областей в північно-східному напрямку.

В результаті, станом на 08:00, 21 березня, сильний сніг спостерігався у Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях при температурі повітря -5 -8°С. Висота сніжного покриву в деяких районах досягла 8-10 див. Також, невеликий сніг був у північних, Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях. У Запорізькій та Донецькій областях – сніг з дощем при температурі -3+2°С, в Херсонській – ожеледиця.

На даний момент, покриття на автодорогах державного значення-місцями засніжене. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -6°-10°С морозу.

Як повідомляє Укравтодор на даний момент на дорогах працюють у цілодобовому режимі: Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також Служби автомобільних доріг в областях.

Заборона руху транспорту не застосовувався. Дорожні організації спільно з ДСНС і підрозділами патрульної поліції оперативно реагували на ситуації та недопущення виникнення заторів на автошляхах. Проїзд дорогами державного значення і на їх перевальних ділянках забезпечений.

Все для оперативного забезпечення проїзду дорожніми організаціями задіяно 1537 одиниць техніки та 2054 робочих, в черговому режимі – 470 одиниць техніки і 751 робочий.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 21 березня вночі та вранці у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях сильний сніг, хуртовини, у південних, центральних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, на Приозовье місцями 25-28 м/с. Вдень на решті території місцями невеликий сніг. Температура вночі -4°-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Також 20.03.2018 р., в період з 10:00 до 13:00 в Україні проходили акції протесту аграріїв з вимогою захисту інтересів сільгоспвиробників, що супроводжувався блокуванням руху окремих ділянок доріг державного значення, а саме:

Київська (М-05 Київ – Одеса, км 122, М-06 Київ – Чоп, км 68),

Полтавська (М-03 Київ – Харків – Довжанський, 395 км),

Рівненська (М-06 Київ – Чоп, км 268+180),

Сумська (Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, км 315)

Харківська (М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 472+200),

Хмельницька область (М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка, км 280+800),

Черкаська (М-05 Київ – Одеса км 210),

Чернігівська (М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 98).

Зазначені акції спонукали водіїв транспортних засобів використовувати для проїзду об'їзні шляхи і перешкоджали дорожнім організаціям своєчасно забезпечувати належне експлуатаційне утримання цих доріг.