UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Проєвропейська партія експрем’єра Болгарії провалила спробу створити уряд

Фото: експрем’єр-міністр Болгарії Кирило Петков (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Друга за величиною партія Болгарії, антикорупційна партія експрем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова "Ми продовжуємо зміни" відмовилася від планів сформувати уряд після того, як не змогла заручитися підтримкою в неофіційному парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За проєкт урядової програми, що запропонувала партія Петкова, проголосували лише 63 болгарські депутати. Проти виступили 114 законодавців – блок ГЕРБ експрем'єра Бойка Борисова та проросійська партія "Відродження". Решта три політичні фракції включно із соціалістами утримались під час голосування.

Нагадаємо, міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомив, що країна не надасть снаряди для України, за його словами, Болгарія не має достатньої кількості снарядів.

Раніше ми писали, що повністю відмовившись від російського газу, Болгарія підписала довгостроковий газовий контракт із Туреччиною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария