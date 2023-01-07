Проєвропейська партія експрем’єра Болгарії провалила спробу створити уряд

Друга за величиною партія Болгарії, антикорупційна партія експрем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова "Ми продовжуємо зміни" відмовилася від планів сформувати уряд після того, як не змогла заручитися підтримкою в неофіційному парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За проєкт урядової програми, що запропонувала партія Петкова, проголосували лише 63 болгарські депутати. Проти виступили 114 законодавців – блок ГЕРБ експрем'єра Бойка Борисова та проросійська партія "Відродження". Решта три політичні фракції включно із соціалістами утримались під час голосування.

Нагадаємо, міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомив, що країна не надасть снаряди для України, за його словами, Болгарія не має достатньої кількості снарядів.

Раніше ми писали, що повністю відмовившись від російського газу, Болгарія підписала довгостроковий газовий контракт із Туреччиною.

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