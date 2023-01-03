Болгарія підписала довгостроковий газовий контракт із Туреччиною

Болгарська державна газова компанія Bulgargaz підписала довгострокову угоду з турецькою державною газовою компанією Botas, отримавши доступ до газової мережі Туреччини та терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) для забезпечення постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Болгарія майже повністю залежала від російського газу, але шукає альтернативи після того, як Москва припинила постачання у квітні через відмову Софії платити в рублях.

Згідно з новою 13-річною угодою, Bulgargaz зможе використовувати турецькі ЗПГ-термінали для постачання, які будуть йти через газову мережу Botas до Болгарії.

Виконувач обов'язків міністра енергетики Болгарії Росен Христов сказав, що Болгарія хоче зарезервувати потужність близько 1 млрд кубометрів газу на рік на турецьких терміналах ЗПГ та укласти угоди з імпорту з європейськими та американськими виробниками ЗПГ.

Його турецький колега Фатіх Донмез заявив, що угода дозволить Болгарії транспортувати близько 1,5 млрд кубометрів газу на рік і допоможе підвищити безпеку поставок до південно-східної Європи.

Замовлень на 2023 рік буде меншим, тому що Bulgargaz вже кілька місяців вигравав тендери на слоти на грецькому СПГ-терміналі Revithoussa.

Наразі Болгарія покриває близько третини своїх щорічних потреб у газі за рахунок імпорту 1 млрд. кубометрів азербайджанського газу, а решту постачає через Грецію.

Експерт з енергетики та колишній посол Болгарії в Москві Іліан Василев сказав, що бронювання нових потужностей забезпечить альтернативу завантаженому терміналу Revithoussa, але попередив, що Болгарія може зрештою імпортувати замаскований російський газ, якщо вона також вирішить купувати газ у Botas.

Туреччина імпортує російський газ і Москва запропонувала створити хаб для російського газу в Туреччині, що теоретично може дозволити Москві маскувати свій експорт паливом з інших джерел.

Христов сказав, що Болгарія не може контролювати, який газ надходитиме до Болгарії, але Софія подбає про те, щоб підписати угоди на постачання ЗПГ не з Росії.